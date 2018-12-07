Kadınlara şiddeti çocuklar önleyecek

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimine, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) baba-çocuk ilişkisini geliştirerek katkı verecek.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu aktivizm kampanyasına Antalya'da katılıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Baba Destek Programı saha danışmanı Mustafa Keleş, 16 gün boyunca Baba Destek Programına katılan ve bu konuda duyarlı olan tüm babalarla şiddete karşı seminer, pankart, afiş ve basın bültenleriyle farkındalık oluşturacaklarını söyledi.

Babalara 10 hafta eğitim

Antalya'da Muratpaşa ve Konyaaltı bölgesindeki okul ve kreşlerde gönüllü babalara 10 hafta boyunca eğitim vereceklerini söyleyen Mustafa Keleş, “AÇEV'in geçtiğimiz yıl yaptığı ‘Türkiye'de Babalık' konulu araştırmasının sonuçlarına göre; toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmayan babalar çocuklarının fiziksel bakımına da katılmıyor. Biz de toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin de dahil edilmesi konularını bir bütün olarak ele alan farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Baba- çocuk ilişkileri konusunda eğitim veriyoruz” dedi.

Karşılıklı, yakın bir ilişki

Mustafa Keleş, “Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişki, çocukların hem zihinsel ve fiziksel gelişimini hem de sosyal ve duygusal kapasitesini etkiliyor. Çocuğunun bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenen, onunla karşılıklı, yakın bir ilişki kuran ve birlikte zaman geçiren, sevgisini göstermekten çekinmeyen, gelişimi için ortam ve fırsat sağlayan babaların şiddete karşı duyarlı olduklarını görüyoruz. Baba çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi sırasında babaları bir yönden de şiddete karşı eğitmiş oluyoruz” dedi.

“Toplumun her kesiminden destek görüyoruz”

Okullarda eğitimlerine ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Mustafa Keleş, “Toplumun her kesiminden destek görüyoruz. Tüketim Sektöründe faaliyet gösteren Engin Kara, Eren Alkan, Cem Büyüksavaş, Yasin Erol, Kerem Yücesan,Ongun Bozurt,Tarık Akbaba,Sedat Tekeli,Gökhan Yazgan,Görkem Gürsoy gibi daha ismini sayamadığım birçok destekçimiz var. Eğitimlerle babalık davranışları üzerinden aile içi eşitlikçi iş bölümü ve şiddet karşıtı mesajlarımızı yaygınlaştırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.” Şeklinde konuştu.