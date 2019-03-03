İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafasını sıkıştırdığı plastik damacana sebebiyle günlerce aç susuz kaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde içindeki yiyeceği almaya çalışırken kafası pet şişeye sıkışan sokak köpeği üç ün sonra kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde içindeki yiyeceği almaya çalışırken kafası pet şişeye sıkışan sokak köpeği üç ün sonra kurtarıldı.


Olay, Külcüler Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Poyraz isimli vatandaş, basın mensuplarını arayarak mahallesinde kafasında pet şişe ile gezen bir köpek olduğunu, pet şişeyi çıkaramadığı için günlerdir aç olduğunu söyledi. Gazetecilerin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine yaptığı ihbar üzerine ekipler mahalleye gitti. Aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu görevliler köpeğe yaklaşamayınca köpek iğne ile bayıltıldı. Görevli veterinerin başındaki plastik damacanayı çıkartıp kucağında ambulansa taşıdığı köpek, tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.


En az 3 gündür köpeğin başında pet şişe ile gezdiğini belirten mahalle sakini engelli Muhittin Poyraz, “Çocuklarım ve eşim köpeği yakalamak için çok uğraştı. Yakalayabilseydik başındaki pet şişeyi çıkaracaktık. Bunu başaramayınca hemen gazetecileri aradım. 1 saat bile geçmeden belediyenin ekibiyle birlikte gelerek köpeğin acısına son verdiler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.