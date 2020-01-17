Kafenin bahşiş kutusu ile şarj cihazlarını çalan çocuk tutuklandı

Antalya'da bir kafeden bahşiş kutusu ve telefon şarj cihazlarını çalan 17 yaşındaki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir kafeden içerisinde yaklaşık 500 TL bulunan bahşiş kutusu ile içerisinde yaklaşık bin TL bulunan 4 adet telefon şarj cihazı çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda, olayın failinin suça sürüklenen 17 yaşındaki R.İ. olduğu tespit edildi. R.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Elde edilen malzemeler ise müştekiye teslim edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen R.İ. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.