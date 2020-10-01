Kahraman cankurtaran denizdeki can pazarını anlattı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgalı denizde mahsur kalan yaşlı adamı kurtaran cankurtaran İbrahim Yüksel o anları anlattı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahilinde meydana geldi. Denize giren 60 yaşlarında bir kişinin çırpındığı gören sahildeki cankurtaran, halat bağlı can simidiyle boğulma tehlikesi yaşayan kişinin yanına gitti. Dalgalar arasındaki vatandaşı kıyıya çıkarmakta zorlanan cankurtaranın yardımına, o sırada sahilde bulunan belediye personelleri koştu. Personeller, can simidine bağlı halatı çekerek şahsı ve cankurtaranı dalgaların arasından kıyıya çekti.Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da ‘Allah'ın izniyle kurtuldu inşallah” dedikten sonra kaydı keserek, yardıma koştu.

O anları anlatan sahilde görevli cankurtaran İbrahim Yüksel, yaşlı karı-kocanın tüm uyarılarına rağmen denize girdiğini, erkek olanın dalgalı bölüme doğru gittiğini ve çarpan dalgalar sebebiyle yardım isteyip kendinden geçtiğini söyledi.

Dün sabah saatlerinde sahile bir karı-kocanın geldiğini söyleyen Yüksel, " Deniz çok dalgalı olduğu için uylardım tehlikeli olduğunu söyledim, ille girmek isteyince biraz ilerdeki liman ağzından girmelerini oranın daha sakin olduğunu söyledim. Orada denize girdiler, kadın girdiği noktadan geri çıktı problem yaşamadı ancak kocası dalgalı yerden çıkmaya çalıştı. Dalgaya 2 kez çarpı yardım isteyip kendinden geçti. Deniz dalgalı olduğu için kurtarma halatıyla gittim kazazedeyi kurtarmak için. Halatın bir ucunu ardaşlara verdim kazazedeyi yakaladıktan sonra arkadaşlar beni geri çektiler. Dalganın çarpmasıyla yüzünde ve kollarında sıyrıklar oluştu ancak sağlık durumu iyi" dedi.