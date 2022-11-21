Kalbi duran İrlandalı kadın, ATT'lerin kalp masajıyla hayata tutundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklette bulunan 2 İrlandalı turist ağır yaralandı. Bisikletle birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenen ve kalbi duran kadın turist, 112 ambulansında görevli acil tıp teknisyenlerinin (ATT) yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu. Bilinci kapalı olarak özel hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan kadının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan İlyas Sarıkaya'nın kullandığı 07 AJR 034 plakalı hafif ticari araç, Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı'nda sol şeritte seyir halindeki İrlanda vatandaşı Thomas Wileam Trip'in kullandığı 07 BAT 055 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikleti kullanan Trip, çarpma noktasından yaklaşık 20 metre ileride yola düşerken, elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan İrlanda vatandaşı Vichele Souten isimli kadın, elektrikli bisiklete ayağının sıkışması sonucu bisikletle birlikte yaklaşık 50 metre gittikten sonra bariyere çarparak durabildi. Kazada yol ortasına düşen erkek turist ve bisiklete ayağı sıkışan kadın turistin yardımına kendilerine çarpan aracın sürücüsü ve yoldan geçen diğer sürücüler koştu.

ATT'ler hayata döndürdü

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimleri sevk edildi. Sağlık ekipleri erkek turistin durumuna baktıktan sonra ilk olarak durumu ağır olan kadın turiste müdahalede bulundu. Kalbi duran İrlandalı kadın, 112 Sağlık ekibinde görevli acil tıp teknisyenlerinin (ATT) yaptığı uzun süreli kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Bilinci kapalı şekilde özel hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Vichele Souten, ameliyata alındı. Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan erkek turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan, kazada yaralanan turistlerin, Ilıca-Kumköy'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıkları ve kiraladıkları elektrikli bisikletle Manavgat pazartesi pazarına gittikleri bildirildi.