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Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 50 yaşındaki şahıs, yaklaşık 8 aydır kaldığı apart otel odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 yaşındaki şahıs, yaklaşık 8 aydır kaldığı apart otel odasında ölü bulundu.


Olay, saat 19.00 sıralarında Oba Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apart otelde meydana geldi. Otelin 2'inci katındaki Zihneddin Baltacı'nın (50) kaldığı odadan kötü kokular gelmesi üzerine yetkililer polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından yedek anahtarla kapıyı açarak girdikleri odada Baltacı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Otel odasında yaklaşık 8 aydır kiracı olarak ikamet ettiği öğrenilen ve işletme sahibi tarafından en son bir hafta önce görülen Baltacı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan Baltacı'ya korona virüs testi de yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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