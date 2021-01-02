Kaldırılan domuz çiftliğinin atıkları mikrop saçıyor

Manavgat'ta 7 yıldır faaliyetini sürdüren ve bölge halkını isyan noktasına getiren domuz çiftliği, çiftlikteki domuzların İzmir'e götürülmesiyle nihayet kaldırıldı. Ancak taşınan domuzlardan geriye kalan atıklar sebebiyle bölgedeki kötü koku etkisini sürdürürken çiftlikte bırakılan domuz leşleri de adeta mikrop saçıyor.

2014 yılında 40-50 domuzla kurulan çiftlik, kısa sürede binin üzerinde domuza ev sahipliği yaparken, ilk olarak kaçak kesim yapıldığı ve etinin satıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Daha sonra çevreye saçtığı pis kokular, Hayıtlıgür deresine domuz pisliği ve kesilen domuzların kanlarının bırakılması, son olarak ta kesilen domuzların iç organlarının ormanlık alana atılması ve aç kalan domuzların bölge halkının ekili arazilerine zarar vermesiyle gündeme geldi.

Muhtarın çabası 7 yıl sonra sonuç verdi

Domuz çiftliğinin mahallesine geldiği ilk günden beri mahalle sakinlerinin de isteğiyle, bu çiftliğin yasal olmadığı ve kaldırılması gerektiği yönünde çalışmalarda bulunan Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, bugüne kadar yaptığı girişimlerden hiçbir sonuç alamamıştı. Aç kalan domuzların mahalle sakinlerinin bahçe ve evlerine kadar gelmesi, kazak kesilen hayvanların iç organlarının ormanlık alana atılması bardağı taşıran son damla oldu. Domuz çiftliğindeki domuzlar, 2020 yılının son günlerinde adeta sırra kadem bastı. Değerli eşyalar domuzlarla birlikte götürülürken, çiftliğin olduğu arazi tam anlamıyla çöplüğü andırıyor.

Domuzlar gitti, atıklar ve leşler bırakıldı

Domuz çiftliğinin bulunduğu Hayıtlıgür mevkiinde incelemelerde bulunan Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu “Görüldüğü gibi domuzlardan kurtulduk. Lakin tehlikenin büyüklüğü domuzların gitmesiyle ortaya çıktı. Domuzların bulunduğu ağılların tamamı adeta çöplüğü andırıyor. Daha da kötüsü burada domuz leşleri ve başka hayvan leşleri de var. Kokudan yaklaşmak mümkün değil. Burada böcekler ve zararlı hayvanlar oluşmakta. Buranın en kısa sürede ıslah edilmesi gerekiyor. Bu çöpler acilen kaldırılmalıdır. Aksi takdirde sadece insanlar için değil tabiat için de büyük tehlike oluşturmaktadır. Yetkililerden en kısa sürede çiftliğin bulunduğu yeri temizlemelerini ve eski doğal haline getirmelerini bekliyoruz” dedi.