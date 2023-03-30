Kaldırım taşı silah sayıldı, 18 yıla yakın cezası istendi

Antalya'da bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile saldıran tutuklu şahıs ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında “Gece vakti silahla yağma” ve “nitelikli adam yaralama” suçundan 18 yıla yakın hapis cezası talep etti.

10 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Ş. (21), Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan elindeki taşla vurmaya devam etti. Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksicinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı belirlendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından farklı açılardan saniye saniye kaydedildi.

20 yıla yakın ceza istedi

Antalya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya sanık Hüseyin Ş. (21), tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Ş., “Çok pişmanım, taksici kabul ederse zararını karşılamak isterim” dedi. Taksici Mesut Dertli ise şahsın cezalandırılmasını talep etti. Davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında “Gece vakti silahla yağma” ve “nitelikli adam yaralama” suçundan 20 yıla yakın hapis cezası talep etti. Duruşma sanık avukatının yazılı savunma talebi üzerine 7 Nisan tarihine ertelendi.