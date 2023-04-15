Kaldırıma çıkan otomobil ters yönden gelen motosikletle çarpıştı

Antalya'da sürücüsünün dalgınlığı sonucu kaldırıma çıkan otomobil, ters yönde giden motosiklete çarptı. Kazada yaklaşık 50 metre boyunca aracın kaputunda giden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Ahmet Eren P. idaresindeki 46 ACB 052 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kaldırıma çıkarak, bu esnada ters yönden gelen Mustafa Çetin yönetimindeki 07 JK 762 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 30 metre ileriye savrulurken, motosiklet sürücüsü ise kaput üzerinde yaklaşık 50 metre gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin sahibi engelli Cuma T., jandarma ekiplerine kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Jandarmadaki işlemleri sırasında Cuma T.'nin kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söylemesi ve şüpheli davranışları sonucu kazayı yapanın Ahmet Eren P. olduğu belirlendi. Otomobilin engelli aracı olması ve bir başkasının kullanımının yasak olması nedeniyle bu yola başvurdukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.