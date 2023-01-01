Kaldırıma çıkan sürücü, çocuğa çarpıp otomobili bırakarak kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yeni yılın ilk kazasında kaldırıma çıkan otomobil, 8 yaşındaki Rus çocuğa çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunanlar olay yerindeen kaçtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 DY 133 plakalı otomobil, liman girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kaldırıma çıkan otomobil, ailesiyle birlikte kaldırımda yürüyen Rus uyruklu 8 yaşındaki Stepan D.'ye çarptı. Kazada küçük çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunanlar olay yerinde aracı bırakıp kaçtılar. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.