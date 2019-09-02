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Kaldırımda bulunan kurusıkı tabanca polisi alarma geçirdi

Antalya’da sokak üzerindeki kaldırımda bir adet kurusıkı tabanca bulundu.

Antalya'da sokak üzerindeki kaldırımda bir adet kurusıkı tabanca bulundu. İçerisinde tek mermi bulunan tabancaya polis tarafından el konuldu.


Olay, Muratpaşa ilçesi Çınarlı Caddesi üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, simit almak için cadde üzerinde yürüyen bir genç, kaldırımda gümüş rengi bir tabanca gördü. Oyuncak sandığı tabancayı eline alan genç, ağır olduğunu fark ettiği tabancayı tekrar geri bıraktı. Genç adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaldırıma güvenlik şeridi çekerek yaya geçişini kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, içerisinde bir adet merminin bulunduğu tabancanın kurusıkı olduğunu tespit etti.


Ekipler tabancaya el koyarken, genç de parmak izini aldıktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü.

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