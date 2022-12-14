Kaldırımda scooter ve elektrikli bisiklet kullanımına ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlere yönelik denetimde kaldırımda seyreden scooter sürücülerine 427 TL ceza uyguladı.

Son günlerde yaşanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kazalarının ardından Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlere yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde durdurulan elektrikli scooter kullanıcılarının Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, hız yapmamaları ve fosforlu yelek giymeleri konusunda da uyarıldılar. Kaldırımda scooter kullananlara Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde "elektrikli scooteri yaya yolunda sürmek" suçundan 427 lira idari para cezası uygulandı.