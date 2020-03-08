Kaldırımda yürüyen kadına motosiklet çarptı

Antalya'da kaldırımda yürüyen kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü genç, yaralının başından bir an olsun ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerindeki üst geçit yakınında meydana geldi. Durakta otobüsten inen Nezihe Çapraz'a kaldırıma çıktığı sırada Muharrem Ş. idaresindeki 07 AFY 889 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın başından ve ellerinden yaralandı. Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yunus timleri kısa sürede kaza yerine gelirken, sürücü de bir an olsun yaralı kadının başından ayrılmadı. İlk müdahalesi yunus timleri ve vatandaşlar tarafından yapılan Çapraz, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanmasına rağmen yaşlı kadının elindeki çantasını bırakmadığı görüldü. Sürücü Muharrem Ş.'ye ise kaldırımda motosiklet kullanma ve kask takmamaktan cezai işlem uygulandı.