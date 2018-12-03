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Kaldırımları ve yaya geçitlerini işgal eden motosikletlere ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nin 4 ayrı noktasındaki kaldırımlar ile yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren ve çevik kuvvet ekiplerinin destek verdiği denetimlere 15 polis katıldı. Kurallara uymayan 19 motosiklet sürücüsü hakkında toplam 6 bin 932 TL cezai işlem uygulanırken, 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkililer, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.

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