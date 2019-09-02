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Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.


Alanyaspor, transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.


Kaleci Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.



Öte yandan Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu'nun bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandığı duyurdu.

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