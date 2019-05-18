Kaleiçi Bölgesinde temizlik ve fuhuş operasyonu yapıldı

Toplum Destekli Polis birimi tarafından mahallelerin huzurunu sağlamak, güvenlik açısından mahallelerde bulunan metruk binaların yıkılması, bu tür yerlerin madde ve fuhuş yeri olarak kullanımının engellenmesi, alanın temizlenmesi ve tarihi dokunun kurtarılarak suçtan arındırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Selçuk Mahallesinde bulunan Alirıza Efendi sokak üzerinde bulunan tarihi boşluk alana inşaat çöpleri ve ev atıklarının atıldığı ve bu alanı madde kullanan ve fuhuş yapan şahısların mekan tuttuğu bilgileri elde edilmesi üzerine, buranın temizlenip ıslah edilmesi için Toplum Destekli Polislerce bir çok rapor tutuldu. Tutulan bu raporlar neticesinde Büyük Şehir Belediyesine bağlı KUDEP ekipleri denetiminde alanın temizlik işlemi yapıldı.