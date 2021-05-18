Kaleiçi çevre düzenleme çalışması sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Atatürk Caddesi'nde başlattığı kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Atatürk Caddesi ile Balbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nin batı kaldırımlarını yeniliyor.

Atatürk Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası ile Dönerciler Çarşısı'na kadar olan batı kaldırımında yürüyüş konforu sağlamayan ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmayan mevcut küp taş döşemeler sökülerek yerlerine füme renkli andezit taşla kaplanıyor. Böylece 600 metre uzunluğundaki yol yaya kullanımına uygun hale getiriliyor. Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarındaki Balbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nin batı kaldırımlarında da yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Yaya güvenliğini ve yürüyüş konforunu artıracak çalışmanın turizm sezonu öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

“Yeni yaya yolları”

Proje kapsamında Kaleiçi'ne yeni bir yaya yolu kazandırılan Barbaros Mahallesi Kocatepe Geçidi Sokak ile Atatürk Caddesi arasında bağlantı yolunun çalışmaları tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi eski Hizmet Binası önündeki peyzaj çalışması için taş döşeme çalışması yapılıyor.