Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı

Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden tarihi Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında çalışmalar başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atatürk Caddesi'nin batı kısmı ve Büyükşehir Belediyesi Eski Hizmet Binası önünde çalışma yürütüyor.

Antalya'da bulunan tarihi Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak, vatandaşlar ve turistler tarafından daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak için projelenen Kaleiçi Çevre Düzenlemesi kapsamında çalışmalar başladı. Proje ile imar planında yer alan ancak uygulaması yapılmamış yeni yaya yolları açılırken, yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek.

“Yeni bir giriş noktası açıldı”

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile ilk etapta Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Kaleiçi Kentsel ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış yaya yollarının açılarak kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ilk etapta Barbaros Mahallesi Kocatepe Geçidi Sokak ile Atatürk Caddesi arasında bağlantı yolu yapıldı. Bu sayede Kaleiçi'ne yeni bir yaya yolu kazandırıldı. Alt yapısı ve zemin kaplaması tamamlanan bağlantı yolunda peyzaj çalışması yapılacak. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Hizmet Binası önünde çalışmalar başladı. Alanda taş döşeme çalışması yapan ekipler, ardından peyzaj çalışması gerçekleştirecek.

“Engelli geçiş yolu”

Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, yeni yaya yolları açılmasının yanı sıra Hadrian Kapısı ve çevresinde, engelli vatandaşların ve merdivenleri kullanamayacak olan yayaların Kaleiçi'ne geçişini sağlamak amacıyla yaya yolu yapılacak. Ayrıca Tabakhane Sokak ile Karaalioğlu Parkı arasında Kaleiçi'ni ziyareti kolaylaştırmak için yeni yaya yolu açılacak. 106 ada 1 parselde de yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek.

“Atatürk Caddesi'ne konforlu kaldırımlar”

Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi ile Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı, yürüyüş konforu sağlamadığı ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmadığı için yenilenecek. Dönerciler Çarşısı'na kadar olan bölümde mevcut küp taş döşemeler sökülerek, kaldırım füme renkli Alanya mermeri ile kaplanacak. Böylece kaldırım yaya kullanımına uygun hale getirilirken, doğu kaldırımı ile uyum sağlanmış olacak. Ayrıca Tabakhane Sokak ile Karaalioğlu Parkı arasında Kaleiçi'ni ziyareti kolaylaştırmak için yeni yaya yolu açılacak.