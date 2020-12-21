Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin ihalesi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin ihalesini gerçekleştirdi. Proje ile Kaleiçi'nde bir dizi düzenleme yapılacak. İmar planında yer alan ancak uygulaması yapılmamış yeni yaya yolları açılacak, yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek. Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yürüyüş konforu sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimde söz verdiği üzere Antalya'nın göz bebeği tarihi Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak, vatandaşlar ve turistler tarafından daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak için kolları sıvadı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından İhalesi 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi ile Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi'nde biri dizi çalışma gerçekleştirecek.

Yaya yolları açılacak

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile ilk etapta Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Kaleiçi Kentsel ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış yaya yollarının açılarak kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, 876 ada 84 parsel ile 875 ada 82 ve 84 parseller arasında kalan yaya yolu, 1014 ada 18-19 parseller ile 135 ada 12 parseller arasında kalan yaya yolu açılacak.

Hadrian Kapısı ve çevresinde, engelli vatandaşların ve merdivenleri kullanamayacak olan yayaların Kaleiçi'ne geçişini sağlamak amacıyla yaya yolu yapılacak. Ayrıca Tabakhane Sokak ile Karaalioğlu Parkı arasında Kaleiçi'ni ziyareti kolaylaştırmak için yeni yaya yolu açılacak. 106 ada 1 parselde de yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Kaldırımlar yenilenecek

Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi ile Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı, yürüyüş konforu sağlamadığı ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmadığı için yenilenecek. Dönerciler Çarşısı'na kadar olan bölümde mevcut küp taş döşemeler sökülerek, kaldırım füme renkli Alanya mermeri ile kaplanacak. Böylece kaldırım yaya kullanımına uygun hale getirilirken, doğu kaldırımı ile uyum sağlanmış olacak.