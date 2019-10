Kaleiçi Old Town Festivali 10 Ekim'de başlayacak

Muratpaşa Belediyesi tarafından tarafından 4 yıldır düzenlenen, ‘Kaleiçi Old Town Festivali', bu yıl 10 Ekim Perşembe günü başlayacak. 4'üncü yılında, 3 kıtadan 23 ülke 48 şehrin katılımıyla gerçekleşecek olan festivalde, birbirinden farklı etkinlikler yapılacak.

Bu yıl Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak yer alacağı festivalle, Üç Kapılar, Hıdırlık Kulesi, Kale Kapısı gibi anıtsal mekanlar, günün her saati birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

4'üncü yılında, 3 kıtadan 23 ülke 48 şehirin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, 11 Ekim Cuma günü forum düzenlenecek. Kaleiçi gibi gündelik yaşamın devam ettiği, yaşayan antik kentlere sahip şehirlerin bir araya geleceği platformun kuruluşunun ilk adımı olan formun sonunda bir deklarasyon da yayımlanacak.

“Güçlü bağlar kurmak için birçok adım attık”

Uysal, gerek ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında, gerekse çeşitli yurt dışı ziyaretlerinde Kaleiçi'ni hep ön plana aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Daha çok kültürel alışverişe, arkadaşlığa, kardeşliğe, barışa, sevgiye ihtiyacımız olduğu gerçeğinden hareket ederek dünyadaki bütün tarihi kentlerle güçlü bağlar kurmak için birçok adım attık. Kaleiçi Old Town Festivali, attığımız bu adımlarını sonunda her yıl daha fazla ülke ve şehir tarafından tanınan bir festival haline geldi. Festivali konuşmaya başladığımız ilk günden itibaren old townlara, yaşayan antik kentlere sahip şehirlerle kalıcı bir insanlık, turizm ve kültür köprüsü inşa etmek isteğimizi, ortak bir paydada buluşmak ve bunu da sürdürülebilir kalmak istediğimizi ifade ediyorduk. Bu yıl festivalimiz, bu iddianın ve isteğin artık gerçeğe dönüşmeye başladığına hep birlikte tanıklık edeceğiz”