Kaleiçi Old Town Festivali için hazırlıklar sürüyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 6'ncı Kaleiçi Old Town Festivali'nin hazırları kapsamında Kaleiçi esnafları ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, farklı rotalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıya uzanan bir tarihin izinin sürüldüğü, kentin geleneksel mimarisiyle dünya mutfağının en sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi'nde, festival için geri sayım başladı. Geçen yıl, pandemi nedeniyle Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde online olarak gerçekleştirilen festival, bu yıl yeniden Kaleiçi'nin sokaklarına, meydanlarına dönüyor. 6'ncı festival, 14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaleiçi'nde konserleri, sanat atölyeleri, söyleşileri ve sokak eğlenceleriyle festival için hazırlıklar sürerken Başkan Uysal, bu kapsamda Kaleiçi esnafı ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, 2016'da başlayan bu yolculuğa 2019'da 3 farklı kıtada 24 ülkeden 48 şehrin katıldığını belirterek “Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip kentler arasında kalıcı barış, dostluk ve kültür köprüsü inşa etmek için çıktığımız bu yolda önemli aşamalar kat ettik” diye konuştu.

Online festivale dahi Çekya, İtalya, KKTC, Rusya, Slovakya ve Ukrayna'dan 8 kentin canlı bağlantılarla katıldığını aktaran Başkan Uysal, bu yıl 35 şehrin festivale katılımının beklendiğini söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte yaklaşık 500 şehrin yer aldığı bir ağ üzerinde Kaleiçi ve festival tanıtımına kısa bir süre içinde başlayacaklarını aktardı.

Kaleiçi Old Town Festivali'nin bir değerler festivali olduğunu, kuvvetli bir içeriğinin ve özünün olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu yıl çok daha güçlü bir şekilde, işletmecilerimiz, otelcilerimiz ve tüm Kaleiçi esnafımızla bir arada yeniden 14 - 17 Ekim'de yeniden Kaleiçi'nde olacağız” diye konuştu.