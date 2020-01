Kaleiçi Old Town Festivali'ne bakanlık desteği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Afyonkarahisar'da toplanan Muhtarlar Meclisi'nde, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek alacağını belirterek, “Kaleiçi Old Town Festivali'miz, Türkiye'nin uluslararası çapta en nitelikli etkinliği. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bu yıl için bizi destekleyeceklerini ifade etti. Çünkü Türkiye'de başka hiçbir festival yok ki, Türkiye'nin turizmde hedef pazarları olan ülkelerden 48 şehri ağırlayıp Antalya'ya tanıtsın” diye konuştu.

Muratpaşa'da tüm mahalle muhtarlarının doğal üyesi olduğu ‘Muhtarlar Meclisi' Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan bir termal otelde toplandı. Muratpaşa'nın bambaşka bir ilçe olduğunu ilçede farklı bir toplum düzeni ve kamu yönetimi anlayışının hüküm sürdüğünü belirten Başkan Uysal, “Sorunlarımız olabilir ama beraber çözümle ilgili azmimiz, kararlılığımız var. Sistematiğimiz var. Bütün Türkiye'ye de örnek alınan, takip edilen her hafta ziyaretçisi olan, projeleri Türkiye geneline yayılan bir belediyeyiz. Yaptığı birçok uygulama sadece Muratpaşa'da olan, özel yaklaşımları olan bir belediyeyiz” dedi

Başkan Uysal, yeraltı çöp konteynerleri, Çevreci Komşu Kart, sayısı 4'e ulaşan yaşlı evleri, Engelsiz Kafe, Turunç Masa, Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi gibi bir çok proje ve çalışmayı Türkiye'ye fikir düzeyinde hediye ettiklerini belirtti. Bununla birlikte Antalya'nın en eski mahallerinin bulunduğu Muratpaşa'da 400 kilometre uzunluğunda cadde ve sokağı toprağa kadar inerek ‘sil baştan' asfaltladıklarını, yüzde 80'e ulaşan bir oranda ilçeye doğalgazın gelmesine imkan tanıdıklarını dile getiren Uysal, spor salonları, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve Türkan Şoray Kültür Merkezi gibi önemli yatırımlarla da 20'ye yakın binayı hizmete sunduklarını ifade etti. Bu çalışmalarla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla, 11 bin kişinin düzenli spor yapmasını sağlarken 21 bin kişiye uzanan da bir sosyal hizmet ağı oluşturduklarını dile getirdi. Antalya'ya kazandırılan yeni yeşil alanlar, temel ve sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen diğer çalışmalarla Muratpaşa'nın ilçe belediyeleri açısından ulaşılması güç rekorlara imza attığını belirten Başkan Uysal, “Büyükşehir belediyeleriyle kıyaslanır durumdayız. Onların da yarısından fazlayız” dedi.

"Akıllı kent Muratpaşa"

Uysal, Muratpaşa'da yeni dönemde ‘akıllı kent' başlığı altında toplanan çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi. Ümit Uysal, bu çerçevede akılı atık yönetim sisteminin bu çalışmaların ilkini oluşturacağını belirtti. Başkan Uysal, Memurevleri Mahallesi'nde ilk denemesi yapılan sistemde, sensörlerin atık konteynerlerinin doluluk oranını tespit edip atık toplama araçları için en uygun rotanın yazılım tarafından belirlendiğini söyledi. Böylece hem konteynerlerin taşması gibi bir durumun tarih olacağını belirten Başkan Uysal, rotaların verimli hale getirilmesiyle belediyenin önemli oranda tasarruf sağlayacağını dile getirdi. Muratpaşa'nın sadece akıllı kent teknolojilerinin uygulandığı bir yer olmayacağını belirten Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) bu teknolojilerinin üretimi için başlangıç adımlarını atacaklarını söyledi. Başkan Uysal, toplantıda, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinde geçen yıllarda başlayan robotik ve kodlama eğitimlerinin ASSİM'de bir üst seviyede vermeye başlayacaklarının müjdesini verdi.

"Milletimizin yüzünü kara çıkarmadan"

Başkan Uysal, tüm bu çalışmalarla birlikte Türkiye'nin uluslararası çapta en nitelikli festivalini de gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Festivallere sıcak bakmıyoruz” şeklinde bir gerekçe sunarak hiçbir destek alamadığını kaydeden Uysal, "Ancak Bakanlığımız, bu yıl için bizi destekleyeceklerini ifade etti. Çünkü Türkiye'de başka hiçbir festival yok ki, Türkiye'nin turizmde hedef pazarları olan ülkelerden 48 şehri ağırlayıp Antalya'ya tanıtsın. Sonrasında bu dünyanın her yerinden Antalya'ya turist çeker hale gelsin. Bu şehirlerle ortak toplantılar yapılsın, deklarasyonlar açıklansın, ortak yayınlar yapılsın. Türkiye'mizin genel turizm ve dış politika kalitesi bunları yapacak seviyede değil. Ama biz kendi personelimizle, dışarıdan hiçbir hizmet almadan, 4 yıldır tutarlı şekilde Kaleiçi Old Town Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. 40 yıl daha yapacak kalitedeyiz, denklikteyiz. Milletimizin yüzünü kara çıkarmadan kimsenin yapmadığını yapabilir durumdayız" dedi.

Uysal, yılın ilk Muhtarlar Meclisi'nde, Muratpaşa'nın Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamı İle Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren Kırcami imar planlaması hakkında da açıklamalarda bulundu. “Kırcami imar planımız bitti ve kesinleşti. ÇAP ve inşaat ruhsatı verebilir durumdayız” diyen Uysal, "Üst ölçekli plan notları dolayısıyla kanalizasyon gibi altyapısı olan bölgelerde inşaat ruhsatı verebilir durumdayız. Gerişimde bulunanlar da var. 5 – 6 noktaya da inşaata esas ÇAP verdik. Şu anda hiçbir engel olmamasına rağmen farklı bölgelerde ev satmak isteyenler, vatan, millet duygusunu kaybetmiş, çıkar çeteleşmesi içinde olan, rant beklentileri olan çeteleşmiş çevreler saldırmaya devam ediyor. Hem de gözümüzün içine baka baka hem de bir kısım yargıyı da arkasına ala ala bunları yapıyorlar. Türkiye'mizin bunları da yaşayacağı varmış. Ama bu durumlara karşı mücadelemizi gece gündüz sürüyoruz. Açılmış davalar var. Ama yürütmeyi durdurma kararı cari olan hiçbir dava yok. Açılacak olan davalar da vardır. Bunlar olacak ama bizim de kararlığımız var. Biz bu parselasyonu bozdurmadan bu alandaki mücadelemizi sürdüreceğiz. 100 kere iptal etseler 100 kere meclise yeniden getireceğiz. Milletle karşı karşıya gelsinler ve dertlerini, Kırcami'yle alıp veremediklerini ne olduğunu izah etsinler" ifadelerinde bulundu.

Başkan Uysal, konuşmasını sonunda ise Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oy çokluğuyla ilçede atıl ve mezbelelik halde bulunan kamu alanlarının Antalyalıların yaşam kalitesini artıracak çalışmalarla kente kazandırılmasını sağlayacak, ayrıca vatandaşların mülkiyet haklarını kullanımına imkan tanırken kamuyu da büyük bir kamulaştırma yükümlülüğünden kurtaracak çalışmanın reddedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Uysal, kararın reddedilme gerekçesinin Muratpaşa'nın hizmet ritmi ve yüksek hizmet ortalamasını bozmak olduğunu belirtirken “Muratpaşa zayıflasın da rekabet edebilelim istiyorlar. Siyasi rekabet edeceksen daha yenilikçi, daha düzgün işler yap da millet takdir etsin. Sen de çalış, kuruş kuruş özen millet seni seçsin” dedi. Muratpaşa Belediyesi'nin reddedilen teklifinde kamu alanlarının ‘ranta' kurban edilmesinin önüne geçildiğini bu amaçla plan değişiklik teklifi sunulabilecek kullanımlar kısıtlandığını kaydeden Başkan Uysal, “Eğer siyaset milletin menfaatine bir şey değilse lanet olsun siyasete” dedi.