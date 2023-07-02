Kaleiçi Oldtown Festivali'ne bin 250 şehirde tanıtım

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetmek isteyenleri Antalya'ya çekmek ve yaşayan antik kentler ağı oluşturmak için sürdürdükleri çalışmaların en büyük halkası Kaleiçi Oldtown Festivali'nin 8'incisinin 12-15 Ekim tarihlerinde yapılacağını söyledi. Başkan Uysal, 8'inci festival için bin 250 kente tanıtım mektubu yolladıklarını söyledi.

Başkan Uysal, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin bugün 12 ay turizmin devam ettiği bir destinasyon haline geldiğini söyledi. Kaleiçi esnafıyla yapılan toplantılar, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birlikleriyle Kaleiçi'nin kurallı bir merkez haline geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Bu kente bakış açısıyla, Antalya'mızın geleceğini doğru kurgulanmasıyla ilgili bir sürecin sonucunda gerçekleşti” dedi.

Bu sürecin en önemli halkası olan Kaleiçi Oldtown Festivali'nin de artık bir Antalya markasına dönüştüğünü aktaran Uysal, bu yıl 8'incisi düzenlenecek festivalin 12-15 Ekim tarihlerinde yapılacağını söyledi. Başkan Uysal, 8'inci festival için dünyanın farklı noktalarından bin 250 şehre tanıtım mektubu ulaştırdıklarını söyledi.

Uysal, mektupta, festivalin, forumla birlikte yaşayan antik kentlerin sorunlarının tartışıldığı, ortak bildirilerin imzalandığı, tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturan bir kimliğe sahip olduğunun ifade edildiğini söyledi.