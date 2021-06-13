Kaleiçi sokakları sardunya kokacak

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Müze Sokak ile Akar Çeşme Sokağını rengarenk sardunya çiçekleriyle süsledi. Çiçekler, kentin göz bebeği Kaleiçi'nin güzelliğine güzellik kattı. Özellikle turizm sezonun başlamasıyla her gün binlerce yerli ve yabacı ziyaretçiyi ağırlayacak Kaleiçi sokakları adeta görsel sunum yapacak. Canlı renkleri ve sunduğu görsel şölen ile Kaleiçi sokakları ziyaretçiler için doğal fotoğraf stüdyosu olacak.

Yetkililer, geçmişte bu çiçeğin Kaleiçi sokaklarında çok daha yaygın olduğunu hatırlatarak, “Akdeniz'in sıcak renklerini taşıyan sardunya çiçeği ile Kaleiçi sokakları yine mis gibi kokacak” diye konuştu.