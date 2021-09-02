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Kaleiçi'nde bulunan amfi tiyatro ‘Ferhat ile Sharon'a ev sahipliği yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından “Sanat her yerde, tiyatro her yerde” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Tiyatro Baht oyuncuları “Ferhat ile Sharon” isimli oyunla Antalyalı izleyiciler ile buluştu.



Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nında bulunan amfi tiyatro “Ferhat ile Sharon” isimli oyuna ev sahipliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin “Sanat her yerde, tiyatro her yerde” etkinliği kapsamında İstanbul'dan konuk olarak gelen Tiyatro Baht oyuncuları, amfi tiyatronun muhteşem atmosferinde sahneledikleri “Ferhat ile Sharon” oyunuyla Antalyalı tiyatro severlerin beğenisini topladı. Ferhat Ergün'ün yazdığı oyunda hem yönetmen hem oyuncu olarak yer alan Aziz Çoban'a sahnede Kemal Ağar ve Selen Güngör eşlik etti.

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