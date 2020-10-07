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Kaleiçi'nde işyeri dışına taşan masa ve sandalyeler kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri Kaleiçi’nde ortak denetim gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri Kaleiçi'nde ortak denetim gerçekleştirdi. Belirlenen alanın dışına taşan, engelli yolları üzerine koyulan masa ve sandalyeler kaldırıldı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Murapaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Kaleiçi'nde vatandaşların rahat yürümesine engel olan ihlallere yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, işletmelere uyarıda bulunarak, dükkân önlerinde belirlenen alandan dışarı taşan masa ve sandalyeleri kaldırttı. Denetimde ayrıca engelli yollarını kapatan işletmelere de uyarıda bulunan ekipler, tekrarında cezai işlem uygulayacaklarını belirtti.



Belediye ekipleri test yaptı


Pandemi önlemleri kapsamında Kaleiçi sokaklarında incelemelerde bulunan zabıta ekiplerine, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan görevli personel de eşlik ederek, olumsuzlukları tespit etti. Sokak kenarlarında bulunan ve yola sarkan bitkilerin budanması, çeşitli nedenlerle deformasyona uğrayan engelli yürüyüş yollarının da onarılması kararlaştırıldı.

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