Kaleiçine ikinci asansör müjdesi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Olağan Meclis Toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

DTO Antalya Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Başkan Danışmanı Hüsnü Çöllü, Antalya Sahil Güvenlik Komutanı Alb. Sezai Özkurt, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Cengiz Kaptanoğu, Ulaştırma 6. Bölge Müdürü Rıfkı Kocaman, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan ile üyeler katıldı. Şube Tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, ‘Uluslararası İdeal Kentler Ödülleri 2018' birincilik ödülü kazanan, bu proje kapsamında amatör deniz sporlarına yer tahsis eden Menderes Türel'e teşekkür etti.

İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ise “Manavgat'ta bulunan su sporları parkurlarının kiralanması ile ilgili sorunu taleplerimiz doğrultusunda çözüme kavuşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaleiçi'nde günübirlik tur teknelerinin yaşamış olduğu keşmekeşliğe son vermek üzere Kaleiçi Yat Limanını Kooperatifimize kiralayan, turnikeler koyarak hanutçuluğun önüne geçen ve tarihinde ilk kez güzel bir sezon yaşanmasına imkân tanıyan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da mevcut eksikliklerin Kooperatifimiz tarafından giderilmesi için Ocak 2019 ayında sona erecek olan kira sözleşmesinin yasaların el verdiği süreye uzatılarak yenilenmesini talep ediyor desteklerinizi bekliyoruz. Dünya Şehri Antalya'da deniz kültürünün yaşatılması ve farkındalığının arttırılması için Antalya Denizcilik Müzesi yapılmasının önemli olduğunu değerlendirmekteyiz. 640 km sahil şeridi ile Ülkemizin en uzun deniz sınırına sahip olan ilimizde ailelerin çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirirken eğitim alabilecekleri çağımız modern müzecilik anlayışına uygun Denizcilik Müzesinin hayata geçirilmesinde katkı ve desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“Adrasan yat yanaşma yerinin hayata geçirilmesini istiyoruz”

Kumluca'nın Adrasan bölgesinde buluna 60 adet günübirlik tur teknesinin sezonda günde 2 binin üzerinde tatilciye hizmet verdiğini hatırlatan Kıran, “Adrasan'da tekneleri kendi imkanları ile yaptıkları iptidai iskelelere bağlamakta ve yolcu alıp/indirmektedirler. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nce projesi tamamlanmış olan Adrasan yat yanaşma yerinin hayata geçirilmesi için yardım ve desteklerinizi talep ediyoruz.”

2012 Yılında DTO'nun talepleri doğrultusunda yaptırılan Antalya Balıkçı Barınağı'nın tüm üyelere ve denizcilere en iyi ve en uygun hizmet verebilecek bir yönetim yapısına kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesi'nden destek beklediklerini de dilde getiren Tamer Kıran, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projeleri arasında yer alan Odamız talebi doğrultusunda başlatılan Manavgat Yat Yapım ve Çekek Yeri Projesinin hayata geçirilmesi konusunda yardım ve desteklerinizi bekliyoruz. Konyaaltı ve Lara Plajları olmak üzere Kekova/Üçağız, Manavgat Irmağı gibi yerli ve yabancı konukların ilgi gösterdikleri plaj ve deniz alanlarına satıhta yüzen çöplerin toplanması ve teknelerden katı-sıvı atık alabilecek atık alım gemisi kazandırılmasını öneli buluyoruz. Manavgat Irmağı içerisinde çalışan üyemiz tekne sahipleri iptidai şartlarda yapılmış iskelelere bağlayarak yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Manavgat Irmağı içerisinde teknik şartlara uygun bağlama iskeleleri yapılması konusunda yardım ve desteklerinizi bekliyoruz. Doğal güzelliği ile yerli-yabancı tüm konukların ilgisini çeken Kekova Kaleköy'e teknelerin yanaşabileceği iskele yapılması için desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Türel: “Denizci dostlar ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de, Antalya'nın denizden daha çok yaralanması adına çalışmalar yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Menderes Türel, “Antalya deniz sahil şeridi ama denizi kullandığı soru işareti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in denize olan bakışı açısını geçte olsa gerçekleştiriyoruz. Yeni Sahil projelerimiz, deniz otobüslerimizle Antalyalıları denizle buluşturuyoruz. Konyaaltı sahil yaşam parkı projesi vatandaşımızın denizi daha çok kullanması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu proje Uluslararası İdeal Kent Projesi 2018'de birincilik ödülü aldı ve ödül almaya devam edecek. Büyük bir iddia ile söylüyorum ki, dünyanın birçok sahilini gezdim ama Konyaaltı sahili gibi bir sahil görmedim.

Antalya'mızda bugüne kadar bir kurvaziyer liman olmaması oldukça eksik bir durum. Dünyanın en büyük yatırımcılarıyla birlikte bu limanın gerçekleşmesi için ihale çalışmalarımız yapılmaya başlandı. Bu yapılacak olan kurvaziyer limanının en uygun yerin Lara bölgesi olduğunu düşünüyorum. Merkez içerisinde olduğu için hem esnaf hem de Ülke ekonomisi kazanacaktır” dedi.

Kaleiçi'ne ikinci asansör

Kaleiçi turizmini hareketlendirerek daha çok turist çekmek adına mevcut asansöre ek olarak yeni bir asansör yapacaklarını belirten Türel, “Kırk merdivenlerin olduğu bölgeye de ikinci bir asansör yapacağız. Yakın zamanda Kaleiçi Yat Limanına gelerek oradaki esnaf ve denizci kardeşlerimizle büyük bir kahvaltı organizasyonu yapacağız.”

Deniz Ticaret Odasının istekleri arasında yer alan deniz müzesi konusunda da açıklamalarda bulunan Türel, “Şu anda 9 adet ayrı müze ile ilgili çalışmalarımız var. Bu müzeler arasında su ve deniz müzesini de Antalya'ya kazandıracağız” diye konuştu.