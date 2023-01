Kaliforniya biberinin yeni rotası Rusya'dan sonra Avrupa ülkeleri

Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya'da, lezzetinin yanı sıra içerdiği C vitaminiyle de öne çıkan Kaliforniya biberi, katma değerinin de yüksek olması nedeniyle Aksulu çiftçilerin tercihi oldu. Yüzde 90'ı Aksu'da üretilen biberin ihracatındaki en büyük pay ise Avrupa ülkeleri ait.

Örtü altı üretimin başkenti Antalya'da; domates, salatalık, kabak, biber, patlıcan gibi ürünlerin yerini son dönemde ekonomik getirisi yüksek olan Kaliforniya biberi almaya başladı. Ülke genelinde yüzde 90 oranında Aksu ilçesinde yetiştirilen biber, dünyanın birçok ülkesindeki mutfaklarda yerini alıyor. Kaliforniya biberi üreticisi Ömer Akcan, ihracatta en büyük paya sahip Rusya'nın yerini Avrupa ülkelerinin aldığını söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 6 bin dekar alanda yetiştirilen Kaliforniya biberinin tamamının ihraç edildiğini belirten Akcan, "Kaliforniya biberinin üretim, paketleme ve satışını yapıyoruz. 90'lı yıllarda 1 dekarla başladık, 260 dekara ulaştık. Aksu bölgesinde 6 bin dekar alanda üretim yapılıyor. İhraç edilen ülkeler arasında Rusya'nın yanı sıra Avrupa ülkeleri, Polonya ve Makedonya başı çekiyor" dedi.

"Rusya pazarına satışlar düştü"

Gümrüklerde yaşanan krizlerin ihracatı etkilediğini kaydeden Akcan, "Bu yıl başta Avrupa olmak üzere yeni pazarlarımız oluştu. Rusya pazarında satışlar düştü. Gümrüklerdeki sıkıntılar tır krizine neden oldu. İhracat yapmamızı zorlaştırıyor. Tırlar ayda dört sefer yaparken, şu an iki seferde kalıyor. Gümrük sorununun çözülmesini bekliyoruz. Gümrüklerde bekletilmeler çok fazla. Rusya'ya ihracatın düşmesinin sebebi örneğin; İspanya, Hollanda veya İsrail'den aldığında bizim kadar gümrük vergisi ödemiyorlar. Nakliye açısından da avantajlı durumdalar. O yüzden o ülkelerden almayı tercih ediyorlar. Bizim bu sene ürünlerimiz daha çok Avrupa ülkeleri Polonya, Makedonya hattına gidiyor. Kalıntıyla ilgili Almanya'nın katı kuralları var. Bizim ürünlerimiz Rusya'ya uygun, Almanya için uygun değil" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz kazansın"

Akcan, "Bugün fiyatlarımız kırmızı çeşitlerde 20 TL, sarılarda 25 TL. Bu rakamlar yeterli değil. Bu ürünü yetiştirebilmek için ithal ettiğimiz ürünlerin maliyeti çok yüksek. Bu ürünün 3 yıl önce 3 dolara satışını yapıyorduk. Bu sene 1 dolara denk geliyor. Geçen yılla kıyaslarsak bile 25 TL'ye satış yapıyorduk ama maliyetler daha düşüktü. Umudumuz fiyatların yükselmesi. Çünkü biz ihraç ediyoruz. Yurt içinde tüketilen bir ürün üretmiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz. Fiyatların artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllık hasat, dekar başına 5 ton

Dekar başına yıllık birinci sınıf 5 ton ürün hasat ettiklerini dile getiren Akcan, "Geçmiş yıllarda 7 ton ürün alıyorduk. Tabii bunun içine birinci, ikinci ve çıkma ürünü hepsi dahildi. Birinci ürün fiyatı örneğin 20 TL, ikinci ürün ya da çıkma ürün fiyatı 8 TL. İkisinin arasında fiyat farkı olduğundan dolayı bizim için çıkma ürün büyük zayiat. Birinci kalite ürün dekar başına yıllık 5 ton civarında alıyoruz. 1 milyon 200 bin ton hasadımız yıllık oluyor” dedi.

Serada 20, markette 45 TL

Akcan, "Bu ürünün ikinci kalitesi marketlerde 45 TL. Fiyatlar çok yüksek. Ben burada birinci kalite ürünü 20 TL'ye satarken, markette ikinci kalite ya da çıkma ürünün o fiyata satılması çok yüksek. Marketçiye de bir şey söylemek istemiyorum. Onun da kendine göre zayiatları vardır. İçeriğini bilmediğim için ezbere konuşmak istemiyorum. Yüzde 99'u yurt dışına ihraç ürün üretiyoruz, ciddi anlamda ülkeye katma değer sağlıyoruz. Döviz girdisi sağlıyoruz. İstihdam konusunda da ekonomiye katkımız büyük. Yurt dışına ihraçlık ürün yetiştiriyoruz. 30 TL altında ürün satmamamız gerekiyor" diye belitti.

Türk mutfağında da kullanılıyor

Kaliforniya biberinin Türk mutfağında birçok yemekte kullanıldığını belirten eşi Meryem Akcan ise "Kaliforniya biberini biz neredeyse bütün yemeklerimizde kullanıyoruz. Menemen, fajita, Kilis tavada; her yemekte kullanıyoruz. Turşusunu yapıyoruz. Eriştelerde renk vermesi için pişirip hamuruna katıyoruz. Birçok yemeğimizde yer alıyor. Eşim tepsi kebabı yaparken çok kullanıyor. Kıyma ile birlikte tepsiye doğruyoruz, fırında pişiriyoruz. Günlük C vitamini ve A vitamini ihtiyacını karşılıyor. Çorbalarda közleyip kullanıyorum. Oldukça lezzetli oluyor. Her ev hanımına tavsiye ediyorum, denesinler" diye konuştu.