Kalkan Halı Saha Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kalkan Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Finalde Çayköyspor'u 2-1 mağlup eden Kaş Belediyespor şampiyon oldu.

Kaş Belediyesince düzenlenen geleneksel turnuva, 24 takımın katılımıyla Kalkan Halı Sahası'nda gerçekleştirildi. Bir ay süren turnuvanın finalinde Kaş Belediyespor ile Çayköyspor karşılaştı. Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş ve belediye meclisi üyelerinin de takip ettiği final maçında Kaş Belediyespor, Çayköyspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Belediye Başkanı Kocaer maç sonunda yaptığı açıklamada, şampiyon takımı kutlayarak, turnuvanın yoğun katılımla yapıldığını, bunun gençliğin spora ilgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.