Kalkan Sahil 1. Etap Çevre Düzenlemesi Projesi çalışmaları

Kaş Belediyesi'nce başlatılan ‘Kalkan Mahallesi Sahil 1. Etap Çevre Düzenlemesi Projesi' çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Proje tamamlandığında bölge cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu projenin tamamlanmasına ilişkin yaklaşık 2 milyon 200 bin TL + KDV üzerinden yapılan sözleşmeyle proje kapsamında 2.992 metre zemine doğal taş döşenmesi, bir amfi, bir restoran, bir rampa yapısı, 30 oturma grubu, genel aydınlatma ve genel sulama sistemi yapılmasına yönelik imalatlar öngörüldü.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kalkan Mahallesi'nde başlattıkları Sahil 1. Etap Çevre Düzenlemesi projesi çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, “Tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi haline gelecek projemizin hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 15'i tamamlanan projenin 19 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor.