Kalkan'da Öykülü Şiirler dinletisi

Antalya'nın Kaş Kaymakamlığı Kalkan Kültürevi tarafından Öyküsü Olan Şiirler dinletisi gerçekleştirildi.

Kalkan Mahallesi'nde bir turizm işletmesinde gerçekleşen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Müziği Muzaffer Önal ve Fatoş Bakır Yüksel'e ait olan programın öyküsünü yazar Birol Ganioğlu anlatırken, şiirlerini yaşam koçu Ayfer Alp, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, yaş sebze üreticisi Altan Türe ve öğretmen Bülent Kılıç okudu. Nazım Hikmet, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Edip Cansever, Erdal Öz, Necip Fazıl Kısakürek ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın anılarıyla şiirlerinden kısa örnekler sunulduğu program, Aşık Veysel'in ‘Uzun ince bir yoldayım' türküsünün söylenmesiyle son buldu.

Söylediği türkülerle programa renk katan Kalkan Kültürevi yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel, bu yıl birincisi gerçekleşen Öyküsü Olan Şiirler Gecesinin düzenlenmesinde desteği için Kaş Kaymakamlığına ve programa katılan sanatseverlere teşekkür etti.

Ezginin şiirin gizemini taşıyarak iletişimini ve saygınlığını sağladığını kaydeden Yüksel, müzikte olduğu gibi edebiyatta da bir ifade tarzının belli aralıklarla tekrarının insan üzerinde büyüleyici bir etki bıraktığını belirtti.