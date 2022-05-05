Kalkan'da taş ocağı mevki yeniden düzenleniyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kaş Belediyesi tarafından yürütülen Kalkan Taş Ocağı mevki yenileme projesi çalışması devam ediyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje bünyesinde birinci etap çalışmaları gerçekleştirildi. Kalkan Mahallesi'ne yapılan proje çalışmasında bisiklet, koşu ve yaya yolu, aydınlatma direkleri ile alanın güvenliği için korkuluk imalatları tamamlandı. Alanda çevre düzenleme çalışmaları ise sürüyor.