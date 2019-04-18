İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kalkan'da turizm sektör toplantısı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kutlanan 43.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kutlanan 43. turizm haftası etkinlikleri kapsamında Kalkan Mahallesi'nde turizm sektör toplantısı düzenlendi.


Kaş Belediyesi Kalkan Hizmet Birimi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin ile turizmciler ve esnaflar katıldı.


Toplantıda konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, bundan sonra yapılacak çalışmalarla turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sezonun yılın diğer aylarına yayılması konusuna dikkati çekti.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, turizmdeki sorunları en asgariye indirmek için gayret edeceklerini söyledi.


Turizm camiasının sorunlarını birlikte görüşmek ve bunlara çare üretme konusunda herkesin sorumlu olduğunu belirten Başkan Ulutaş, Kalkan ve Kaş'ın turizmde lokomotif olarak sürdürülebilirliğini temin etmeye çalışacaklarını kaydetti. Toplantıda, turizmle ilgili sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin fikirler ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.