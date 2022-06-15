İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar hastanede hayatını kaybetti.



Akyar Mahallesi muhtarı Osman Gedikoğlu (54) saat 23.00 sıralarında evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gedikoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 3,5 yıldır muhtarlık görevini yürüten Gedikoğlu'nun ölüm haberini alan mahalle muhtarları ve yakınları hastaneye akın etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.