Kalp krizi geçirenlerin hastane başvurusu yüzde 47 oranında azaldı

1 azalma olduğunu belirten Uzm. Dr. Taylan Erdem Şahin, “Kalp krizi, ertelenebilecek ya da salgın korkusu ile ihmal edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, hastaların hastaneye başvuru oranlarında yaşanan azalmanın virüse yakalanma korkusu sebebiyle hastaları, hastaneden uzaklaştırdığı bildirildi. Bu durumun ciddi sağlık sorunlarına ve kalp krizine neden olduğuna dikkat çeken Alanya Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Taylan Erdem Şahin, Covid-19 salgınında kalp hastalarının tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. 1 azalma olduğunu belirten Uzm. Dr. Taylan Erdem Şahin, “Bu durum, hastaların hastaneye gelmeye korktuklarını gösteriyor. Ancak kalp krizi geçiren hastalarda ilk saatlerdeki tanı ve tedavi hayati öneme sahip olduğundan hastaneye başvurmaları ve doktor muayenesinden geçmeleri, bu salgın korkusu nedeniyle aksamaktadır. Sonuçta da maalesef kötü sonuçlarla karşılaşılabilmektedir” dedi.

Koruyucu önlemler alındı

Dr. Taylan Erdem Şahin, kalple ilgili şikayetleri olan ancak salgın nedeniyle hastaneye gelmeye korkan hastalara şu önerilerde bulundu: “Kalp krizi, ertelenebilecek ya da salgın korkusu ile ihmal edilebilecek bir durum değildir. Bu yüzden sağlık kontrollerini ertelememeliyiz. Ayrıca hastanemizde Covid-19 salgını yönüyle, enfekte olmayan hastalarımız için gerekli tüm koruyucu önlemler alınmıştır. Hastalarımız güvenle ve korkmadan hastanemize başvurabilir.”

Kalp krizi ve belirtileri

"Kalp krizi; kalbi besleyen koroner arterlerin, plak yırtılması sonucu oluşan pıhıtılar ile tıkanması sonucu kalp dokusunun hasar görmesidir" diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Taylan Erdem Şahin, “Tıkanan damarın beslediği kalp kası hücreleri 15-20 dakika içinde hasar görmeye başlar. İlk saatlerde geri döndürülebilecek bu hasar, 12 saatin sonunda artık geri dönüşümsüz hasar haline gelir. En önemli belirtisi ‘iman tahtası' denilen göğüs bölgesinde yanıcı, sıkıştırıcı tarzda ağrıdır. Bu ağrı kollara ve boyun bölgesine de yansıyabilir. Bazen basit bir mide ağrısı ya da mide yanmasının altından bile bir kalp krizi çıkabilmektedir” açıklamasında bulundu.

Dr. Taylan Erdem Şahin, “Bu gibi belirtileri olan ve kalp krizi geçiren hastaların bir an önce hastaneye başvurması, doktor muayenesinden geçmesi ve en kısa sürede koroner anjiografi ile tıkanan damarın açılması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle kalp krizi geçiren kişiler mutlaka 112'yi aramalı ve koroner anjiografi yapılabilen bir hastaneye başvurulmalıdır. Hastanemizde 7 gün 24 saat bu hizmeti vermekteyiz” açıklamalarıyla belirtileri dikkate almak gerektiğini vurguladı.