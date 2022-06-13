Kalp rahatsızlığı geçiren adam hava ambulansıyla alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren Mehmet Uzun (35) hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı yaşayan ve önce Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Uzun'un, burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Antalya'ya sevk edilmesi kararlaştırılan Uzun, ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava Ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya'ya gönderildi.