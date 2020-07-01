Kamer esnafı Bodrum fiyatlarına meydan okudu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bazı işletmelerin pide, döner, meşrubat ve şezlonglara uyguladığı fiyatlar tartışmaya sebep olurken Antalya'nın ünlü tatil merkezi Kemer ilçesinin marka merkezlerinden Ayışığı Koyu'nda ve kent merkezindeki işletmeci ve esnafla, “Bodrum, Çeşme gibi yerlerde uygulanan fiyatları duyuyoruz ancak biz burada ürünün maliyetine göre makul fiyatla sıcakkanlı hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Kalitemiz yüksel fiyatımız makul

Dünyaca ünlü Ayışığı Koyu'nda cafe restoran ve plaj hizmeti veren işletme sahibi İsmail Kıyar, 20 yıldır turizmin içinde bulunduğunu belirterek “Bodrum, Çeşme kendisini böyle pazarlıyor. Biz Kemer'de işletmeler olarak mütevazı biçimde orta gelir grubuna hitap ediyoruz. Fiyatlarımız gayet makul, kalite olarak da Ege'nin altında olduğumuzu düşünmüyorum” dedi. Kıyar, fiyatların TL olarak uygulandığını, yerli ya da yabancı turiste göre ayrım yapılmadığını söyledi. Kıyar, “Norveç'ten gelen bir misafirle Konya'dan gelen veya bir gurbetçi aileden aynı fiyatı uyguluyoruz” diye konuştu. Bodrum'da tartışmaya sebep olan fiyatlarla Kemer'de uyguladıkları fiyatlar arasında uçurum bulunduğunu ifade eden Kıyar, uyguladıkları fiyatların İstanbul'da sosyetik denilebilecek veya orta gelir grubunun gittiği bir bistro restorandan pahalı olmadığını savundu.

Yeme içme şezlong gün boyu 70 TL

Ayışığı Koyu'nda günlük şezlong fiyatının 25 TL olduğunu belirten Kıyar, aileler için hazırlanmış ‘ Pavillon' denilen köşklerin de boyutuna göre 100-200 TL arasında değiştiğini anlattı. Kıyar. tek başına gelen misafirin hamburgeri, patates cipsi, meşrubatı ve şezlong fiyatıyla 70-100 TL'ye gün boyu, akşam üstü de canlı müzik eşliğinde denize girip eğlenebileceğini, duş, tuvalet gibi kolaylıklardan yararlanabileceğini söyledi.

Kemer'de hizmet daha sıcakkanlı

Fiyatlar ve hizmetleri hakkında bilgi verdikten sonra Ege'de daha önce tatil yapanların anlattıklarını aktaran İsmail Kıyar, “Bu insanlar, Kemer'in daha kaliteli, fiyatların daha makul, personel iletişiminin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bizde gün boyu müşteri ile ilgilenilir, bir daha gelsin diye izzet-ikramda bulunulur. Ben Kemer' bölgesinin daha bir sıcakkanlı hizmet verdiğini düşünüyorum” dedi.

Malzeme kaliteli ama fiyat makul olmalı

Kemer'de tantuni restoranı işleten Yılmaz Güneş de ortalama 75 gram bonfile eti içeren tantuni dürümün 18 TL, Ayranla birlikte 20 TL olduğunu belirterek Bodrum'da uygulandığını duyduğu fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi. Kendisinin 12 yaşından beri sektörün içinde bulunduğunu söyleyen Güneş, kullanılan malzemenin kalitesi yüksek bile olsa fiyatların bu kadar yükselmesinin normal olmadığını ifade etti. Güneş, “Ürünün hakkı neyse fiyatı o olmalıdır. Biz bu Tantuniyi zeytinyağı kullanarak bonfile etinden yapıyoruz ama 18 liraya satabiliyoruz” diye konuştu.

20 TL'ye tıka basa doyarsınız

Kemer'deki dürümcülerden Ali Akgöl de içinde ortalama 100-120 gram tavuk eti bulunan dürümü 10 TL'ye, içinde 100-110 gram kıyma bulunan Adana Kebabı bulunan dürümü ise 15 TL'ye sattıklarını, bu fiyatın kendilerini kurtardığını söyledi. Tedarikçilerinden öğrendiğine göre Bodrum ile Kemer'deki ürünlerin maliyetinin aynı olduğunu belirten Ali Akgöl, “Tavuk olsun adana olsun et döner olsun bir dürümcüye gittiğinizde 15-20 liraya tıka basa doyarsınız” şeklinde konuştu.