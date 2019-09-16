Kampüste ASMEK kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASMEK'in Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim veren Kampüs ASMEK Kurs Merkezi için kayıtlar 23 Eylül'de başlayacak.

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ASMEK), Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı kurslar yeni dönemde de devam edecek. Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak belirlenen kayıt tarihlerinde öğrenciler kurs merkezine giderek yüz yüze kayıt yaptıracak ve gerekli evraklarını teslim edecek. Öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Toplulukları Merkezi içerisinde bulunan ASMEK merkezine 23 Eylül itibariyle kayıt yaptırabilecek. Sadece Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin kayıt olabildiği Kampüs ASMEK'in yeni döneminde Türk İşaret Dili, Klasik Gitar Eğitimi, Diksiyon ve İlk Yardım kursları eğitimi verilecek. Öğrenciler, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak. Kampüs ASMEK kurs merkezinde dersler ise 21 Ekim Pazartesi günü başlayacak.