Kampüste "Dijital Sanat" etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında "Kampüste Dijital Sanat" başlığı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Kampüste Dijital Sanat" etkinliğinin koordinatörlüğünü yürüten Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün, "Sergilenen çalışmalarla, üniversite öğrencilerinin son yıllarda gelişmekte olan yeni medya alanı hakkında fikir sahibi olmalarını ve bu alanda eser üretecek genç sanatçılara ilham kaynağı olmayı hedefledik. Ziyaretçilerden aldığımız geri dönüşler sonucunda da hedefimize ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

Dijital sanat alanında eserler veren uluslararası ve Türk sanatçıların çalışmalarını kampüse taşıyan sergi ile genç sanatseverler bu alanda önemli eserlere imza atmış sanatçılarla buluşma imkanı da buldu. İnsan zihni, onun becerileri, güdüleri, sosyal ve doğal besin zincirleri içindeki konumlanışı ve insanın bununla nasıl baş ettiği gibi insana dair sorular üzerine spekülatif sanatsal ve bilimsel araştırmalar içeren sergiye; Alex Verhaest, Candaş Şişman, Lawrence Lek, Refik Anadol, Marshmallow Laser Feast, Ozan Türkkan, Getan Robillard gibi uluslararası yeni medya sanatçıları katıldı. Etkinlikler kapsamında Kerem Demirayak ve Candaş Şişman'ın genç sanatçılara deneyimlerini anlattığı workshop gösterimlerinin yanı sıra sergiye paralel bir de panel gerçekleştirildi.