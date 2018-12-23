Kampüste keyifli söyleşi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Üniversitesi (AÜ) işbirliği ile düzenlediği “Büyükşehir Kampuste” Şehir Söyleşileri'nin beşinci gününde Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Prof. Dr. Ömer Özkan, Oyuncu Mehmet Özgür ve AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç öğrencilerle buluştu.

AÜ Atatürk Konferans Salonu'ndaki söyleşiyi öğrencilerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de izledi.

Özkan: “Antalya'yı sağlığın başkenti yapabiliriz”

2002'de Antalya'ya geldiğinde şehrin bugünkü görüntüsünden çok uzak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, özellikle G20 zirvesinin Antalya için bir milat olduğuna dikkati çekti. Sağlık alanında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile fikir alışverişinde bulunarak önemli projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Özkan, “Antalya'yı sağlığın başkenti yapabiliriz” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Vizyonunuzu okulu bitirip, bir aile kurup, iş bulmak olarak sınırlandırmayın. Zekânız bunun çok üzerinde. Hedefinizi belirleyin ve o hedefinizi gerçekleştirirken sadece kendinize veya ailenize değil, ülkenize, şehrinize, gelecek nesillere katkınız olsun” diye konuştu.

Enç: “Siyasileri sorgulayın”

AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç de siyaset hayatına 2004 yılında başladığını belirterek, “O yıllarda kız kardeşim 9 Eylül Tıp Fakültesi'ne baş örtüsü sebebiyle alınmadı. O gün bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüm ve siyaset hayatıma, araştırarak, parti yönetmeliklerini tek tek okuyarak AK Parti'de başladım” dedi. Öğrencilerin siyasileri her zaman sorgulamaları gerektiğini ifade eden Enç, “Önümüzde belediye seçimleri var. Oy verirken tüm adayları lütfen sorgulayın. Bu şehre kim ne değer katabilir, bunun değerlendirmesini yaparak oyunuzu kullanın” şeklinde konuştu.

Antalyaspor'a dünya çapında tesis

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise, öğrenim süresi boyunca yaklaşık 15 yıl Londra'da yaşadığını ve bu serüvenin kendisine kıyaslama kabiliyeti kazandırdığını ifade etti. Antalyaspor Başkanlığı görevine Antalyaspor'un ve şehrin sağlam altyapısına duyduğu güvenle başladığını belirten Öztürk, şunları aktardı: “Antalya bir spor şehri. Altyapısı başarıya çok uygun. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i kutlamak gerekiyor. Dünya standartlarında bir tesisi Antalyaspor'a kazandırdı. Ziyaret ettiğim ünlü kulüplerin tesislerinden hiçbir eksiği yok.”

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve Oyuncu Mehmet Özgür ise, önceki dönemlerde Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Menderes Türel ile Filinta dizi çekimlerinde sette bir araya geldik ve 2 saatlik bir sohbet gerçekleştirdik. Orada Menderes Türel bana ‘Bu şehrin tarihine geçmek istiyorum' dedi ve o gün bir milat oldu. Çünkü bunu söyleyen bir belediye başkanı o şehirde yaşayan insanlara neler sunabilirim, daha fazla onlar için ne yapabilirim diye düşünür. Antalya Şehir Tiyatroları için de o gün bir milat oldu. 5 yıl önce tek teknik hiçbir imkanımız yoktu. Şimdi merkezde Avrupa standartlarında iki yeni sahnemiz yapılıyor. Gündoğmuş'ta, Kumluca'da sahnelerimiz açıldı. Sahne sayımız kısa süre sonra 15'i bulacak. Antalya Belediye Tiyatrosu, Antalya Şehir Tiyatroları'na dönüştü. Sanat yatırımını bu kadar kolay yapan, sanatçısını ve seyircisini onurlandıran bir başkan daha yok.”