Kamyon, çarpıp sürüklediği otomobili bariyerlerle arasına sıkıştırdı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon, çarptıktan sonra önünde 20 metre sürüklediği otomobili çelik bariyerlere sıkıştırdı. Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralanırken, otomobilin LPG tankının delinmesi ve gaz kaçağı yaşanması nedeniyle tankta bulunan gaz bitinceye kadar otomobil kaldırılamadı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Muhammed Bayram'ın kullandığı 51 ES 311 plakalı TOFAŞ Şahin marka otomobile, Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü kavşağında Bilal Aydoğan'ın kullandığı 34 FOD 022 plakalı kamyonun arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından kamyonun önünde yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, yolun sağında bulunan çelik bariyerler ve kamyon arasında sıkışıp kaldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammed Bayram ile otomobilde yolcu olarak bulunan Rasim Şarahman, Mert Koyuncu, Enes Koyuncu ve Emir Aksoy otomobilden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan değişik hastanelere kaldırıldı.

Delinen LPG tankı korkuttu

Kaza sırasında otomobilin LPG tankı delinirken tanktan sızan gaz nedeniyle itfaiye kurtarma ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Trafik ekipleri köprülü kavşağı araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri otomobillerin etrafına şerit çekerek kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Olası bir patlamaya karşı, otomobilin LPG tankı boşalıncaya kadar otomobilin kaldırılmasına izin verilmedi. Trafik akışı yan yoldan verildiği için D-400 Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.