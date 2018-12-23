Kamyon otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Çeltikçi yolu MATSO Turizm Fakültesi önündeki kavşakta Veli D.'nin kullandığı 07 L 1915 plakalı kamyon Soner Ç.'nin kullandığı 48 F 2380 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan H.D. ve M.T. yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.