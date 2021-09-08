Kamyondan fırlayan lastiğin sebep olduğu ölümlü kazada 3 şüpheli tutuksuz yargılanacak

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyondan fırlayıp kavşakta çocuğunu bekleyen annenin ölümüne sebep olan kazada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bir komşusuyla birlikte kavşakta okuldan servisle dönecek olan çocuğunu bekleyen 37 yaşındaki Cezayir asıllı Lamia Abed, kamyondan fırlayan tekerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı kamyonun diğer tekeri de 10 kilometre ilerde Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağında yerinden çıkarak karşı şeride geçip zincirleme kazaya neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kamyonun şoförü jandarmaya teslim oldu.

Gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim T., lastiği Gazipaşa'da iş yeri bulunan F.H.'den aldığını söyledi. Gazipaşa'da JASAT tarafından gözaltına alınan F.H. ilk ifadesinde kendisinin lastik takmadığını, personelinin bu yaptığını belirtmesi üzerine iş yerinde çalışan N.B. ve Y.Ö. de gözaltına alındı. Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünün ardından ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından kamyon şoförü İbrahim T., lastik aldığı iş yerinin sahibi F.H., iş yeri çalışanları N.B. ve Y.Ö. sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 çocuk annesi olan Lamia Abed'in cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Manavgat'a getirilerek ikindi namazının ardından Tekandız mevkisinde Aksaz Mahalle sınırlarındaki mezarlıkta toprağa verildi.