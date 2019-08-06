Kamyonet, mevlid dönüşü 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin 80 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşkonak Kırkkavak Mahallesinde ikamet etmekte olan Lokman Ersoy, eşi, çocukları ve yeğenleriyle birlikte Konya Derebucak ilçesinde bir yakınlarının mevlidine katıldı. Mevlidin ardından Derebucak Hanevleri mevkiinden orman yolunu takip ederek Kırkkavak mahallesine seyir halindeki Lokman Ersoy'un kullandığı 07 AGB 22 plakalı kamyonet, Kırkkavak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Ersoy (74) kamyonetten 20-25 metre uzağa fırlayarak olay yerinde yaşamını yitirirken, yine araçtan fırlayan sürücü Lokman Ersoy ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Ersoy, Emine Ören ve Ayşe Sude Ören yaralandı. Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Ersoy'un cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.