Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ni Gokbel Yaylası'na bağlayan kırsalda bulunan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Durusoy (38) idaresindeki 07 E 7045 plakalı kamyonet kontrolden çıkması sonucu metrelerce yükseklikteki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Rukiye Durusoy (32), ağır yaralanırken annesi Ümmühan Durusoy (69) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uçurum olmasından bölgeye güçlükle ulaşabildi. Ağır yaralı Rukiye Durusoy ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, yapılan incelemelerin ardından anne Durusoy'un cenazesi morga konulduğu öğrenildi. Tedaviye alınan Rukiye Durusoy'un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.