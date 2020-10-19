Kamyonet ve arı kovanları alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arılarını kontrol etmek amacıyla ormanlık alana gelen arıcının kamyoneti, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kalemler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Atak, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yerleştirilmesi yapılan arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla 66 LU 174 plakalı kapalı kasa kamyonetiyle Kalemler Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ahmet Atak, aracını park edip kovanları kontrol ettiği sırada bir anda aracın ön bölümünde alevler yükselmeye başladı. Araca ilk müdahaleyi orman işletme arazözü yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de müdahalesiyle araç tamamen söndürüldü.

Kovanlar da zarar gördü

Gece Yozgat'tan Manavgat'a geldiğini, geceyi petrol istasyonunda geçirdiğini belirten Ahmet Atak, “Arıların bulunduğu yere geldiğimde aracımı durdurup indim. 20-30 metre yürüdükten sonra bir anda aracım alev aldı. Hemen orman işletmeyi ve jandarmayı aradım” diye konuştu.

Olay yerinin yakınından tesadüfen geçen orman işletmesi arazözünün müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Araç sahibinin, daha önce 2 kez daha aracında aynı şekilde yangın meydana geldiğini söylediği bildirilirken, aracın yakınında bulunan arı kovanları da yandı.