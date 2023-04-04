Kamyonet yaya alt geçidine girdi, sürücü ve arkadaşı hafif yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaya alt geçidine devrildi. Kazayı büyük şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmedi.

Antalya-Alanya D-400 Karayolunda seyir halindeki Hüseyin Kutluhan'ın kullandığı 07 ADA 044 plakalı camcı kamyonet, Örenşehir Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yaya alt geçidine girdi. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan araç sürücüsü Hüseyin Kutluhan ve araçta yolcu olarak bulunan Mert Can Karakuş, önemli bir şeylerinin olmadığını belirterek olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin hastaneye gitme talebini kabul etmediler.