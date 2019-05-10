Kamyonet yayaya çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.00 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa-Anamur istikametinde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 07 UT 120 plakalı kamyonet, Macar kavşağına geldiği sırada yolun karşı yönüne geçmek isteyen Mustafa Sertel'e (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki direklere çarptı. Çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, yolun karşı yönüne geçmek isteyen yayanın, karşıya geçerken tereddüt ettiği akabinde seyir halindeki kamyonetin yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle Sertel'in havaya fırladığı görülüyor.

Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sertel'in sağlık durumunun ağır olduğu, araç sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.