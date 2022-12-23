İhlas Haber Ajansı

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Kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza Serik ilçesi sanayi bölgesinde yaşandı. Plakası ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen motosiklet, önünde seyreden ve sola dönmekte olan arkası açık kamyonete çarptı. Kaskı bulunmayan sürücü ağır yaralanırken gencin yardımına önce vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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