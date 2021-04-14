Kamyonetin arkasında tutunan patenli gençler ölüme davetiye çıkardı

Antalya'da bir kamyonetin arkasında tutunan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculukları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kameralara yansımaya devam ediyor. Kepez'in Namık Kemal Bulvarı üzerinde patenleri ile hareket halinde olan 3 genç, yokuşu çıkmakta zorlanınca yoldan geçen bir kamyonetin arkasında tutundu. Gençlerden birisi kamyonetin arkasından sarkarak korku dolu anlar yaşattı. Gençlerin ölüme davetiye çıkardığı tehlikeli anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre daha davranışlarında devam eden geçler, daha sonra gözlerden kayboldu.